Резніков прокоментував закон про посилення відповідальності за військові злочини

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“Це була ініціатива військових, тому що є проблеми в певних ситуаціях з дисципліною і цим користуються деякі люди, зловживають. Були підбурювачі, їх проплачували росіяни, а далі ці люди уникали відповідальності. Тобто принцип невідворотності покарання не працював на цьому моменті. Коли хтось дезертирує з поля бою, в цей момент його товариші гинуть. Це питання збереження життя наших військових і виживання не просто Збройних Сил, а всієї країни. Тому я довіряю генералу Залужному, Генштабу, нашому військовому командуванню і підтримую їх в цьому проханні”, — розповів Резніков.

Нагадаємо

Головнокомандувач ВСУ Валерій Залужний підтримав закон про посилення відповідальності за військові злочини і закликав Президента України Володимира Зеленського підписати документ.