Резников поговорил с министром обороны Литвы накануне "Рамштайна"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Министр обороны Алексей Резников поговорил по телефону с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом накануне встречи в формате “Рамштайна”. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
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“Имел телефонный разговор с моим другом министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом. Синхронизировали время перед предстоящей встречей “Рамштайн”. Спасибо Литве за стойкую и постоянную поддержку украинской армии”, – написал Резников.
Дополнение
Очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", состоится 20 января.