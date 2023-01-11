Резников поговорил с министром обороны Литвы накануне "Рамштайна"

Цитата

“Имел телефонный разговор с моим другом министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом. Синхронизировали время перед предстоящей встречей “Рамштайн”. Спасибо Литве за стойкую и постоянную поддержку украинской армии”, – написал Резников.

Дополнение

Очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", состоится 20 января.