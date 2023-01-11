Резніков поговорив з міністром оборони Литви напередодні “Рамштайну”

Цитата

“Мав телефонну розмову з моїм другом Міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом. Синхронізували час перед майбутньою зустріччю “Рамштайн”. Дякуємо Литві за стійку та постійну підтримку української армії”, – написав Резніков.

Доповнення

Чергове засідання контактної групи з питань оборони України, або, як його називають, засідання у форматі "Рамштайн", відбудеться 20 січня.