Резніков поговорив з міністром оборони Литви напередодні “Рамштайну”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков поговорив по телефону з литовським колегою Арвідасом Анушаускасом напередодні зустрічі у форматі “Рамштайну”. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
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“Мав телефонну розмову з моїм другом Міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом. Синхронізували час перед майбутньою зустріччю “Рамштайн”. Дякуємо Литві за стійку та постійну підтримку української армії”, – написав Резніков.
Доповнення
Чергове засідання контактної групи з питань оборони України, або, як його називають, засідання у форматі "Рамштайн", відбудеться 20 січня.