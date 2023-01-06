Резников обнародовал данные о запасах ракет и дронов в россии

Цитата

"Формула безопасности: ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощность украинской ПВО", - написал Резников в Twitter.

Детали

По словам Резникова, сейчас в рф осталось всего 19% стратегических высокоточных ракет и около 78% тактических ракет.

Он также указал, что у россиян осталось 11% "Искандеров", 9% "Калибров" и 16% Х-101.

Напомним

Потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения составляют 110 250 человек.