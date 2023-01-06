Втрати окупантів в Україні перевищили 110 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення становлять 110 250 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Генерального штабу Збройних Сил України.
За останню добу українським військовим вдалося ліквідувати 530 окупантів.
Серед інших втрат ворога всього:
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- танків ‒ 3064 (+23) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 6124 (+16) од,
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- артилерійських систем – 2059 (+8) од,
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- РСЗВ – 431 (+5) од,
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- засоби ППО ‒ 215 (+0) од,
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- літаків – 285 (+1) од,
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- гелікоптерів– 272 (+1) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),
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- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4797 (+38) од,
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- спеціальна техніка ‒ 182 (+0).
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Дані уточнюються.