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Втрати окупантів в Україні перевищили 110 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення становлять 110 250 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Генерального штабу Збройних Сил України.

Втрати окупантів в Україні перевищили 110 тисяч осіб

За останню добу українським військовим вдалося ліквідувати 530 окупантів.

Серед інших втрат ворога всього:

  • танків ‒ 3064 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6124 (+16) од,
  • артилерійських систем – 2059 (+8) од,
  • РСЗВ – 431 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 215 (+0) од,
  • літаків – 285 (+1) од,
  • гелікоптерів– 272 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4797 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 182 (+0).

Дані уточнюються.

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