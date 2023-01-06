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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потери оккупантов в Украине превысили 110 тысяч человек

Киев • УНН

 • 463625 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения составили 110 250 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Потери оккупантов в Украине превысили 110 тысяч человек

За последние сутки украинским военным удалось ликвидировать 530 оккупантов.

Среди других потерь врага всего:

  • танков ‒ 3064 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин – 6124 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 2059 (+8) ед,
  • РСЗВ –431 (+5) ед,
  • средства ПВО – 215 (+0) ед,
  • самолетов – 285 (+1) ед,
  • вертолетов– 272 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня –1844 (+0),
  • крылатые ракеты – 723(+0),
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4797 (+38) ед,
  • специальная техника – 182 (+0).

Данные уточняются.

Украинские Национальные Новости

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