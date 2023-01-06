Потери оккупантов в Украине превысили 110 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения составили 110 250 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
За последние сутки украинским военным удалось ликвидировать 530 оккупантов.
Среди других потерь врага всего:
-
- танков ‒ 3064 (+23) ед,
-
- боевых бронированных машин – 6124 (+16) ед,
-
- артиллерийских систем – 2059 (+8) ед,
-
- РСЗВ –431 (+5) ед,
-
- средства ПВО – 215 (+0) ед,
-
- самолетов – 285 (+1) ед,
-
- вертолетов– 272 (+1) ед,
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня –1844 (+0),
-
- крылатые ракеты – 723(+0),
-
- корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 4797 (+38) ед,
-
- специальная техника – 182 (+0).
-
Данные уточняются.