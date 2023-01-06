Резніков оприлюднив дані про запаси ракет та дронів у росії

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"Формула безпеки: ракетна міць "другої армії світу" обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженій на потужність української ППО", - написав Резніков у Twitter.

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За словами Резнікова, наразі в рф залишилося всього 19% стратегічних високоточних ракет та близько 78% тактичних ракет.

Він також вказав, що у росіян залишилося 11% "Іскандерів", 9% "Калібрів" та 16% Х-101.

Нагадаємо

Втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення становлять 110 250 осіб.