Резніков оприлюднив дані про запаси ракет та дронів у росії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Російські запаси ракет значно зменшились з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Також в окупантів лишилося всього 12% іранських дронів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.
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"Формула безпеки: ракетна міць "другої армії світу" обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженій на потужність української ППО", - написав Резніков у Twitter.
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За словами Резнікова, наразі в рф залишилося всього 19% стратегічних високоточних ракет та близько 78% тактичних ракет.
Він також вказав, що у росіян залишилося 11% "Іскандерів", 9% "Калібрів" та 16% Х-101.
Нагадаємо
Втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення становлять 110 250 осіб.