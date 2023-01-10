Резников обсудил с министром обороны Хорватии возможность дополнительной поддержки украинской армии

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"Провел плодотворный разговор с Министром обороны Хорватии Марио Баножичем. Обсудили возможную дополнительную поддержку украинской армии, включая разработку проектов по разминированию", - написал Резников в Twitter.

Он также отметил, что ценит жесткую поддержку Республикой Хорватия суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Ранее

Министр обороны Украины Алексей Резников проинформировал, что украинские военнослужащие будут проходить обучение в Хорватии.