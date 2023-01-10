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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 21072 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Резников обсудил с министром обороны Хорватии возможность дополнительной поддержки украинской армии

Киев • УНН

 • 461020 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Министры обороны Украины и Хорватии Алексей Резников и Марио Баножич обсудили возможности дополнительной поддержки сил обороны, передает УНН.

Резников обсудил с министром обороны Хорватии возможность дополнительной поддержки украинской армии

Цитата

"Провел плодотворный разговор с Министром обороны Хорватии Марио Баножичем. Обсудили возможную дополнительную поддержку украинской армии, включая разработку проектов по разминированию", - написал Резников в Twitter.

Он также отметил, что ценит жесткую поддержку Республикой Хорватия суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Ранее

Министр обороны Украины Алексей Резников проинформировал, что украинские военнослужащие будут проходить обучение в Хорватии.

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