Резников обсудил с министром обороны Хорватии возможность дополнительной поддержки украинской армии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Министры обороны Украины и Хорватии Алексей Резников и Марио Баножич обсудили возможности дополнительной поддержки сил обороны, передает УНН.
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"Провел плодотворный разговор с Министром обороны Хорватии Марио Баножичем. Обсудили возможную дополнительную поддержку украинской армии, включая разработку проектов по разминированию", - написал Резников в Twitter.
Он также отметил, что ценит жесткую поддержку Республикой Хорватия суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Министр обороны Украины Алексей Резников проинформировал, что украинские военнослужащие будут проходить обучение в Хорватии.