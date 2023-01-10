Резніков обговорив із міністром оборони Хорватії можливості додаткової підтримки української армії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Міністри оборони України і Хорватії Олексій Резніков та Маріо Баножич обговорили можливості додаткової підтримки Сил оборони, передає УНН.
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"Провів плідну розмову з Міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем. Обговорили можливу додаткову підтримку української армії , включаючи розробку проєктів з розмінування", - написав Резніков у Twitter.
Він також наголосив, що цінує тверду підтримку Республікою Хорватія суверенітету та територіальної цілісності України.
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Міністр оборони України Олексій Рєзніков поінформував, що українські військовослужбовці проходитимуть навчання у Хорватії.