Резников об аварии с F-16: убежден, что поставки будут продолжаться

Бывший министр обороны Алексей Резников уверен, что авария с истребителем F-16 не повлияет каким-либо образом на поставки этих самолетов. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода, передает УНН.

На вопрос, как по его мнению, авария с F-16 может повлиять на дальнейшие поставки этих самолетов, Резников ответил: "Вы знаете, я как минимум сожалею из-за самого факта, что произошло, и мои соболезнования пилотам, но и его семье, в первую очередь. Но я не думаю, что это повлияет каким-либо образом на поставки, потому что это война. Это не съемки сериала, и на Западе наши партнеры это вполне абсолютно понимают".

Резников отметил, что этот трагический случай не влияет на планы поставок.

"И когда я общался с моими коллегами-министрами в то время (когда Резников был министром обороны - ред.), и у них есть понимание, как, возможно, это не прозвучит странно, но при планировании любых военных операций закладывается фактор потерь. Причем потерь как летальных, так и ранения, и потеря техники, вооружения и тому подобное. Поэтому, что бы ни произошло, или это случай трагический, или это результаты боя, в любом случае это точно не влияет на планы поставок, потому что это, по сути, переходит в категорию предполагаемых потерь", - рассказал Резников.

Он убежден, что то количество самолетов, которое запланировано для передачи в Украину будет продолжаться.

"Поэтому я здесь бы сохранял оптимизм и был убежден, что то количество самолетов, которое запланировано для передачи в Украину, обучение украинских пилотов, а самое главное - не только пилотов, а техников, механиков, планировщиков операции, оно будет продолжаться", - сказал Резников.

Напомним

29 августа Генштаб ВСУ официально подтвердил потерю истребителя F-16 и гибель пилота во время отражения ракетного удара рф. Самолет сбил 4 крылатые ракеты, но потерпел катастрофу при заходе на следующую цель.

В Генштабе добавили, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.

Как писал УНН, украинский пилот подполковник Алексей Месь погиб при крушении истребителя F-16 в понедельник, 26 августа. В Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ сообщили, что пилот погиб во время во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара и уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА.