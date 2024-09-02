Резніков про аварію з F-16: переконаний, що поставки будуть продовжуватися

Колишній міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що аварія з винищувачем F-16 не вплине будь-яким чином на поставки цих літаків. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає УНН.

На запитання, як на його думку, аварія з F-16, може вплинути на подальші поставки цих літаків, Резніков відповів: "Ви знаєте, я як мінімум шкодую через сам факт, що відбулося, і мої співчуття пілотам, але і його родині, в першу чергу. Але я не думаю, що це вплине будь-яким чином на поставки, тому що це війна. Це не зйомки серіалу, і на Заході наші партнери це цілком абсолютно розуміють".

Резніков зазначив, що цей трагічний випадок не впливає на плани поставок.

"І коли я спілкувався з моїми колегами-міністрами в той час (коли Резніков був міністром оборони – ред.), і в них є розуміння, як, можливо, це не прозвучить дивно, але під час планування будь-яких військових операцій закладається фактор втрат. До того ж втрат як летальних, так і поранення, і втрата техніки, озброєння, тощо. Тому, що б не сталося, чи це випадок трагічний, чи це результати бою, в будь-якому випадку це точно не впливає на плани поставок, тому що це, по суті, переходить в категорію передбачуваних втрат", - розповів Резніков.

Він переконаний, що та кількість літаків, яка запланована для передачі в Україну буде продовжуватися.

"Тому я тут би зберігав оптимізм і був переконаний, що та кількість літаків, яка запланована для передачі в Україну, навчання українських пілотів, а найголовніше – не тільки пілотів, а техніків, механіків, планувальників операції, воно буде продовжуватися", - сказав Резніков.

Нагадаємо

29 серпня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару рф. Літак збив 4 крилаті ракети, але зазнав катастрофи при заході на наступну ціль.

У Генштабі додали, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

Як писав УНН, український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. В Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.