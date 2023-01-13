Резников назвал ежедневные потери рф и Украины на войне

Детали

Сообщается, что Резников заявил, что "примерно 500 или 600" российских военных гибнут ежедневно по всей стране, тогда как Украина теряет десятую часть этого. При этом полной цитаты BBC не приводит.

По словам Резникова, ситуация в Соледаре "очень сложная", но "под контролем".

Он сказал, что чвк "вагнера" использовались в атаках "волна за волной за волной", что привело к большому количеству смертей, и что пригожина интересовала возможная экономическая выгода от захвата города, где расположены крупнейшие в Европе соляные шахты.

"Они будут зарабатывать деньги на крови", - сказал Резников.

Дополнение

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявлял, что Украина не афиширует, сколько из пропавших - военные или гражданские, но цифры огромные.

В Минреинтеграции сообщили о почти 300 тысячах обращений о пропаже людей, плене или депортации.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что количество погибших украинских военных объявят только после завершения войны, потому что сейчас эта информация может помочь врагу.

В декабре 2022 года советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что за время полномасштабной войны потери украинской армии составили до 13 тысяч военных.