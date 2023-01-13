Резніков назвав щоденні втрати рф та України на війні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Російська армія щодня втрачає приблизно 500 або 600 військових, Україна у рази менше. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС, передає УНН.
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Повідомляється, що Резніков заявив, що "приблизно 500 чи 600" російських військових гинуть щодня по всій країні, тоді як Україна втрачає десяту частину цього. При цьому повної цитати BBC не наводить.
За словами Резнікова, ситуація у Соледарі "дуже складна", але "під контролем".
Він сказав, що пвк "вагнера" використовувалися в атаках "хвиля за хвилею за хвилею", що призвело до великої кількості смертей, і що пригожина цікавила можлива економічна вигода від захоплення міста, де розташовані найбільші в Європі соляні шахти.
"Вони зароблятимуть гроші на крові", - сказав Резніков.
Доповнення
Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявляв, що Україна не афішує, скільки зі зниклих - військові чи цивільні, але цифри величезні.
У Мінреінтеграції повідомили про майже 300 тисяч звернень про зникнення людей, полон або депортацію.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що кількість загиблих українських військових оголосять лише після завершення війни, бо наразі ця інформація може допомогти ворогові.
У грудні 2022 року радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомляв, що за час повномасштабної війни втрати української армії становили до 13 тисяч військових.