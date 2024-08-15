Резких изменений в тактике и численности врага нет - Лиховой

Противник продолжает агрессивные действия без существенных изменений в тактике и составе своих войск. Несмотря на отсутствие признаков подготовки к масштабному наступлению, противник активно использует артиллерию.

Об этом сообщил представитель ОК "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона, передает УНН.

Резких изменений в тактике врага нет, он продолжает агрессивные действия и при этом резких изменений в составе и характере действий войск противника не произошло. Признаков формирования наступательного характера не обнаружено, но и говорить об уменьшении их количества не приходится. Поэтому противник продолжает позиционные бои, активно задействует артиллерию и по населенным пунктам, и по нашим позициям - говорит Лиховой.

В частности, он говорит, что за прошедшие сутки по позициям противник нанес 288 обстрелов с использованием почти 1600 боеприпасов. Фактически, ситуация стабильная. За вчера Силы обороны отбили 10 штурмовых атак противника, это сравнительно небольшая доля.

Напряженными остаются участки Роботынского выступа, где вчера было отбито 3 вражеские атаки. Он говорит, что россияне наступали без бронетехники, потерь наших позиций нет - добавил он.

Напомним

На фронте за прошедшие сутки произошло 165 боевых столкновений, из которых 58 пришлись на Покровское направление. Там наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Воздвиженки и Гродовки. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 15 августа.