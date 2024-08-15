Резких изменений в тактике и численности врага нет - Лиховой
Киев • УНН
The spokesman of the UAF "Tavria" reported no significant changes in the tactics and composition of the enemy's troops. Over the past day, the enemy carried out 288 shelling attacks, using almost 1,600 rounds of ammunition.
Противник продолжает агрессивные действия без существенных изменений в тактике и составе своих войск. Несмотря на отсутствие признаков подготовки к масштабному наступлению, противник активно использует артиллерию.
Об этом сообщил представитель ОК "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона, передает УНН.
Резких изменений в тактике врага нет, он продолжает агрессивные действия и при этом резких изменений в составе и характере действий войск противника не произошло. Признаков формирования наступательного характера не обнаружено, но и говорить об уменьшении их количества не приходится. Поэтому противник продолжает позиционные бои, активно задействует артиллерию и по населенным пунктам, и по нашим позициям
В частности, он говорит, что за прошедшие сутки по позициям противник нанес 288 обстрелов с использованием почти 1600 боеприпасов. Фактически, ситуация стабильная. За вчера Силы обороны отбили 10 штурмовых атак противника, это сравнительно небольшая доля.
Напряженными остаются участки Роботынского выступа, где вчера было отбито 3 вражеские атаки. Он говорит, что россияне наступали без бронетехники, потерь наших позиций нет
Напомним
На фронте за прошедшие сутки произошло 165 боевых столкновений, из которых 58 пришлись на Покровское направление. Там наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Воздвиженки и Гродовки. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 15 августа.