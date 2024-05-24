Резких изменений в состоянии и положении врага на юге не наблюдается - Плетенчук

Изменений в состоянии и положении врага в зоне ответственности Сил обороны юга не наблюдается. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

«Подобная практика существует постоянно, потому что надо пополнять запасы, обновлять личный состав, который выбывает. Надо вывозить погибших, раненых. Поэтому движение там есть постоянно, но накопления, или создания каких-то наступательных группировок не наблюдается. Можно сказать, что это у них продолжается в штатном режиме. Резких изменений в состоянии и положении врага не наблюдается в нашей зоне ответственности", - сказал Плетенчук, отвечая на вопрос, фиксируется ли переброска техники из Крыма в Украину.

Напомним,

Украинские партизаны во временно оккупированном Крыму отмечают, что россияне начали эвакуацию своих военнослужащих из Джанкоя и активное восстановление аэродромов в глубине полуострова.