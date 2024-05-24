ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Резких изменений в состоянии и положении врага на юге не наблюдается - Плетенчук

Резких изменений в состоянии и положении врага на юге не наблюдается - Плетенчук

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 10:00  •  1009 просмотра

Read in English

По словам представителя Южного оперативного командования, существенных изменений в состоянии и позициях противника в зоне ответственности Южного оперативного командования не наблюдается.

Изменений в состоянии и положении врага в зоне ответственности Сил обороны юга не наблюдается. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

«Подобная практика существует постоянно, потому что надо пополнять запасы, обновлять личный состав, который выбывает. Надо вывозить погибших, раненых. Поэтому движение там есть постоянно, но накопления, или создания каких-то наступательных группировок не наблюдается. Можно сказать, что это у них продолжается в штатном режиме. Резких изменений в состоянии и положении врага не наблюдается в нашей зоне ответственности", - сказал Плетенчук, отвечая на вопрос, фиксируется ли переброска техники из Крыма в Украину.

Напомним,

Украинские партизаны во временно оккупированном Крыму отмечают, что россияне начали эвакуацию своих военнослужащих из Джанкоя и активное восстановление аэродромов в глубине полуострова.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
krymКрым
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  50705 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  93519 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  79584 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  80223 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  109695 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  109484 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123222 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  126308 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  161996 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  153644 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Новости по теме
Резких изменений в состоянии и положении врага на юге не наблюдается - Плетенчук

Резких изменений в состоянии и положении врага на юге не наблюдается - Плетенчук

  •  1009 просмотра
Минэкономики ожидает одобрения ВР соглашения с ЕС в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро на следующей неделе

Минэкономики ожидает одобрения ВР соглашения с ЕС в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро на следующей неделе

  •  1366 просмотра
Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, морские пехотинцы имеют успехи - Плетенчук

Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, морские пехотинцы имеют успехи - Плетенчук

  •  1584 просмотра
Украина и МВФ обсудили восстановление экономики, реформы и конфискацию активов рф

Украина и МВФ обсудили восстановление экономики, реформы и конфискацию активов рф

  •  1799 просмотра
Туск рассказал, будет ли баллотироваться в президенты Польши

Туск рассказал, будет ли баллотироваться в президенты Польши

  •  1613 просмотра
В КНДР происходит подготовка к запуску военного разведывательного спутника - армия Южной Кореи

В КНДР происходит подготовка к запуску военного разведывательного спутника - армия Южной Кореи

  •  1869 просмотра
НБУ презентовал памятную монету, посвященную крымскотатарскому орнаменту

НБУ презентовал памятную монету, посвященную крымскотатарскому орнаменту

  •  2718 просмотра
На Харьковщине Силы обороны отбили атаку рф в направлении Липцев, вблизи Ивановки противник имеет частичный успех - Генштаб

На Харьковщине Силы обороны отбили атаку рф в направлении Липцев, вблизи Ивановки противник имеет частичный успех - Генштаб

  •  4823 просмотра
12-летнего ребенка на велосипеде насмерть сбил автомобиль в Винницкой области

12-летнего ребенка на велосипеде насмерть сбил автомобиль в Винницкой области

  •  5376 просмотра
Без "ограниченно годных": Минздрав объяснил новые правила мобилизации

Без "ограниченно годных": Минздрав объяснил новые правила мобилизации

  •  7762 просмотра

Популярные

Дефицит электричества сохраняется, графики отключений действуют все сутки - Укрэнерго

Дефицит электричества сохраняется, графики отключений действуют все сутки - Укрэнерго

  •  58370 просмотра
Во временно оккупированной Алуште был взорван важный российский узел связи

Во временно оккупированной Алуште был взорван важный российский узел связи

  •  104355 просмотра
День славянской письменности и культуры, Всемирный день видеоигр, Европейский день парков. Что еще можно отметить 24 мая

День славянской письменности и культуры, Всемирный день видеоигр, Европейский день парков. Что еще можно отметить 24 мая

  •  108930 просмотра
Украинские пилоты завершили обучение на F-16 в США

Украинские пилоты завершили обучение на F-16 в США

  •  107873 просмотра
Жителей захваченного Крыма заставляют подписывать контракты с минобороны рф

Жителей захваченного Крыма заставляют подписывать контракты с минобороны рф

  •  105447 просмотра

Публикации

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

  •  109695 просмотра
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Эксклюзив

  •  109484 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  189704 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  228979 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  327468 просмотра

Резких изменений в состоянии и положении врага на юге не наблюдается - Плетенчук

По словам представителя Южного оперативного командования, существенных изменений в состоянии и позициях противника в зоне ответственности Южного оперативного командования не наблюдается.

Война •   •  1009 просмотра
Резких изменений в состоянии и положении врага на юге не наблюдается - Плетенчук

Минэкономики ожидает одобрения ВР соглашения с ЕС в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро на следующей неделе

Украина ожидает, что на следующей неделе Верховная Рада одобрит подписанное рамочное соглашение с ЕС на 50 миллиардов евро финансирования в рамках Ukraine Facility, что обеспечит поступление в бюджет 1,89 миллиарда евро.

Экономика •   •  1366 просмотра
Минэкономики ожидает одобрения ВР соглашения с ЕС в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро на следующей неделе

Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, морские пехотинцы имеют успехи - Плетенчук

Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, украинские морские пехотинцы удерживают позиции и продвигаются вперед, несмотря на российские атаки, которые были отражены со значительными потерями со стороны противника.

Война •   •  1584 просмотра
Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, морские пехотинцы имеют успехи - Плетенчук

Украина и МВФ обсудили восстановление экономики, реформы и конфискацию активов рф

Правительство Украины и миссия МВФ обсудили дальнейшие совместные шаги для восстановления экономического роста, проведения реформ, реализации программы действий правительства, конфискации замороженных российских активов, поддержки бизнеса, наращивания военного производства и получения дополнительного финансирования по программе МВФ EFF в 2,2 млрд долларов.

Экономика •   •  1799 просмотра
Украина и МВФ обсудили восстановление экономики, реформы и конфискацию активов рф

Туск рассказал, будет ли баллотироваться в президенты Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах в Польше, запланированных на 2025 год.

Новости Мира •   •  1613 просмотра
Туск рассказал, будет ли баллотироваться в президенты Польши

В КНДР происходит подготовка к запуску военного разведывательного спутника - армия Южной Кореи

Северная Корея готовится к запуску военного спутника-шпиона со своей спутниковой пусковой базы Тончхан-ри, сообщают южнокорейские военные.

Новости Мира •   •  1869 просмотра
В КНДР происходит подготовка к запуску военного разведывательного спутника - армия Южной Кореи

НБУ презентовал памятную монету, посвященную крымскотатарскому орнаменту

Национальный банк Украины представил памятные монеты "Орнек. Крымскотатарский орнамент", посвященные традиционному орнаменту крымских татар, одного из коренных народов Украины, который в 2021 году включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Общество •   •  2718 просмотра
НБУ презентовал памятную монету, посвященную крымскотатарскому орнаменту

На Харьковщине Силы обороны отбили атаку рф в направлении Липцев, вблизи Ивановки противник имеет частичный успех - Генштаб

Силы обороны Украины отбили российскую атаку в направлении Липцев на Харьковщине, но враг имел частичный успех под Ивановкой.

Война •   •  4823 просмотра
На Харьковщине Силы обороны отбили атаку рф в направлении Липцев, вблизи Ивановки противник имеет частичный успех - Генштаб

12-летнего ребенка на велосипеде насмерть сбил автомобиль в Винницкой области

В селе Нестерварка Тульчинского района Винницкой области 12-летний местный житель погиб после того, как его сбил водитель автомобиля Toyota, когда он перебегал дорогу в неустановленном месте.

Криминал и ЧП •   •  5376 просмотра
12-летнего ребенка на велосипеде насмерть сбил автомобиль в Винницкой области

Без "ограниченно годных": Минздрав объяснил новые правила мобилизации

Министерство здравоохранения пояснило, что диагноз "ограниченно годный", который использовался в мирное время, был отменен, и теперь существуют только категории "годный" и "непригодный" для военной службы во время военного положения.

Война •   •  7762 просмотра
Без "ограниченно годных": Минздрав объяснил новые правила мобилизации