Різких змін у стані та положенні ворога на півдні не спостерігається - Плетенчук
Київ • УНН
За словами речника Південного оперативного командування, суттєвих змін у стані та позиціях противника в зоні відповідальності Південного оперативного командування не спостерігається.
Змін у стані та положенні ворога у зоні відповідальності Сил оборони Півдня не спостерігається. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає УНН.
Деталі
"Подібна практика існує постійно, тому що треба поповнювати запаси, оновлювати особовий склад, який вибуває. Треба вивозити загиблих, поранених. Тому рух там є постійно, але накопичення, або створення якихось наступальних угрупувань не спостерігається. Можна сказати, що це у них триває в штатному режимі. Різких змін у стані та положенні ворога не спостерігається у нашій зоні відповідальності", - сказав Плетенчук, відповідаючи на запитання, чи фіксується перекидання техніки з Криму на материкову Україну.
Нагадаємо
Українські партизани в тимчасово окупованому Криму зазначають, що росіяни розпочали евакуацію своїх військовослужбовців із Джанкою та активне відновлення аеродромів у глибині півострова.