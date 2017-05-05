Режиссер Д.Линч заявил, что уходит из кино
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Культовый американский кинорежиссер Дэвид Линч объявил, что после выхода на телеэкраны всех серий нового "Твин Пикса" перестанет снимать кино, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.
В разговоре Sydney Morning Herald автор "Диких сердцем", "Шоссе в никуда" и "Малголланд Драйв" сказал, что его последним проектом на большом экране так и останется психологический триллер "Внутренняя империя" 2006 года.
"Многое изменилось: столько замечательных фильмов провалились в прокате, а то, что собирает кассу, - не то, чем я хотел бы заниматься", - расширил свое мнение режиссер.
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При этом культовый сериал Дэвида Линча "Твин Пикс" с начала 90-х вернется на экраны 21-22 мая с новым сезоном после премьеры на Каннском кинофестивале.