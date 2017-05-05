Режисер Д.Лінч заявив, що залишає кіно
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Культовий американський кінорежисер Девід Лінч оголосив, що після виходу на телеекрани всіх серій нового "Твін Пікса" перестане знімати кіно, передає УНН із посиланням на ВВС Україна.
У розмові Sydney Morning Herald автор "Диких серцем", "Шосе в нікуди" і "Малголланд Драйву" сказав, що його останнім проектом на великому екрані так і залишиться психологічний трилер "Внутрішня імперія" 2006 року.
"Багато що змінилося: стільки чудових фільмів провалилися в прокаті, а те, що збирає касу, - не те, чим я хотів би займатися", - розширив свою думку режисер.
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При цьому культовий серіал Девіда Лінча "Твін Пікс" із початку 90-х повернеться на екрани 21-22 травня з новим сезоном після прем'єри на Каннському кінофестивалі.