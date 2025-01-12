Резерв+: Военные документы будут недоступны в ночь на 13 января с 00:00 до 06:00
Киев • УНН
Из-за технического обслуживания реестра Оберіг электронные военные документы будут временно недоступны с полуночи до 6 утра 13 января. Минобороны рекомендует заранее загрузить документы в PDF.
В ночь с 12 на 13 января с полуночи до шести утра пользователи мобильного приложения Резерв+ могут столкнуться с временной недоступностью электронных военных документов. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Согласно информации от Министерства обороны, данная проблема связана с проведением технического обслуживания реестра Оберег.
Министерство обороны Украины призывает граждан, которым понадобятся военно-учетные документы в этот период, заранее загрузить их в формате PDF.
Впрочем, после завершения работ электронные документы снова будут доступны в привычном формате через приложение.
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