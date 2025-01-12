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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Резерв+: Военные документы будут недоступны в ночь на 13 января с 00:00 до 06:00

Резерв+: Военные документы будут недоступны в ночь на 13 января с 00:00 до 06:00

Киев  •  УНН

 • 8969 просмотра

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Из-за технического обслуживания реестра Оберіг электронные военные документы будут временно недоступны с полуночи до 6 утра 13 января. Минобороны рекомендует заранее загрузить документы в PDF.

В ночь с 12 на 13 января с полуночи до шести утра пользователи мобильного приложения Резерв+ могут столкнуться с временной недоступностью электронных военных документов. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Согласно информации от Министерства обороны, данная проблема связана с проведением технического обслуживания реестра Оберег. 

Министерство обороны Украины призывает граждан, которым понадобятся военно-учетные документы в этот период, заранее загрузить их в формате PDF.

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Впрочем, после завершения работ электронные документы снова будут доступны в привычном формате через приложение. 

Технический сбой в "Резерв+": когда возобновится работа19.12.24, 12:20 • 12247 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаТехнологии
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина

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