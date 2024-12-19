Технический сбой в "Резерв+": когда возобновится работа

В Минобороны подтвердили, что в мобильном приложении «Резерв+» произошел технический сбой, из-за которого невозможна авторизация, и указали, что работают над восстановлением работы, доступ восстановится в течение нескольких часов, пишет УНН.

Детали

«В мобильном приложении Резерв+ произошел технический сбой, из-за которого временно нельзя авторизоваться и воспользоваться функциями. Минобороны приносит извинения за неудобства. Техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы приложения. В течение нескольких часов доступ к Резерв+ вернется», - сообщили в Минобороны в соцсетях.

В "Резерв+" зафиксировали сбой