В «Резерв+» зафиксировали сбой

В сети сообщают о сбое в приложении «Резерв+», пишет УНН.

Детали

«В Резерв+ масштабный сбой. Стоит взять с собой бумажные документы», - написал в частности журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

На обнародованном им принтскрине сообщения из приложения указано: «У нас техническая проблема».

Справочно

Приложение «Резерв+» от Министерства обороны Украины создано для призывников, военнообязанных и резервистов. В нем можно получить электронный военно-учетный документ, подать запрос на отсрочку и выбрать свою вакансию в Силах обороны среди тысяч различных вариантов.