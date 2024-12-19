В «Резерв+» зафиксировали сбой
Киев • УНН
Пользователи сообщают о технических проблемах в работе приложения «Резерв+» от Минобороны. Рекомендуется иметь при себе бумажные документы из-за сбоя в электронной системе.
В сети сообщают о сбое в приложении «Резерв+», пишет УНН.
Детали
«В Резерв+ масштабный сбой. Стоит взять с собой бумажные документы», - написал в частности журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.
На обнародованном им принтскрине сообщения из приложения указано: «У нас техническая проблема».
Справочно
Приложение «Резерв+» от Министерства обороны Украины создано для призывников, военнообязанных и резервистов. В нем можно получить электронный военно-учетный документ, подать запрос на отсрочку и выбрать свою вакансию в Силах обороны среди тысяч различных вариантов.