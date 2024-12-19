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В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
08:23 • 20981 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

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Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
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Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

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Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
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Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
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Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В «Резерв+» зафиксировали сбой

В «Резерв+» зафиксировали сбой

Киев  •  УНН

 • 2948 просмотра

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Пользователи сообщают о технических проблемах в работе приложения «Резерв+» от Минобороны. Рекомендуется иметь при себе бумажные документы из-за сбоя в электронной системе.

В сети сообщают о сбое в приложении «Резерв+», пишет УНН.

Детали

«В Резерв+ масштабный сбой. Стоит взять с собой бумажные документы», - написал в частности журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

На обнародованном им принтскрине сообщения из приложения указано: «У нас техническая проблема».

Справочно

Приложение «Резерв+» от Министерства обороны Украины создано для призывников, военнообязанных и резервистов. В нем можно получить электронный военно-учетный документ, подать запрос на отсрочку и выбрать свою вакансию в Силах обороны среди тысяч различных вариантов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
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