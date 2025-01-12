Резерв+: Військові документи будуть недоступні в ніч на 13 січня з 00:00 до 06:00

У ніч з 12 на 13 січня з опівночі до шостої ранку користувачі мобільного застосунку Резерв+ можуть зіткнутися із тимчасовою недоступністю електронних військових документів. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

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Згідно з інформацією від Міністерства оборони, дана проблема пов’язана із проведенням технічного обслуговування реєстру Оберіг.

Міністерство оборони України закликає громадян, яким знадобляться військово-облікові документи у цей період, заздалегідь завантажити їх у форматі PDF.

Втім, після завершення робіт електронні документи знову будуть доступні у звичному форматі через застосунок.

Технічний збій у "Резерв+": коли відновиться робота