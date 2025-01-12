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Резерв+: Військові документи будуть недоступні в ніч на 13 січня з 00:00 до 06:00

Київ • УНН

 • 49917 перегляди

Через технічне обслуговування реєстру Оберіг електронні військові документи будуть тимчасово недоступні з опівночі до 6 ранку 13 січня. Міноборони рекомендує заздалегідь завантажити документи у PDF.

У ніч з 12 на 13 січня з опівночі до шостої ранку користувачі мобільного застосунку Резерв+ можуть зіткнутися із тимчасовою недоступністю електронних військових документів. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією від Міністерства оборони, дана проблема пов’язана із проведенням технічного обслуговування реєстру Оберіг. 

Міністерство оборони України закликає громадян, яким знадобляться військово-облікові документи у цей період, заздалегідь завантажити їх у форматі PDF.

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Втім, після завершення робіт електронні документи знову будуть доступні у звичному форматі через застосунок. 

Технічний збій у "Резерв+": коли відновиться робота19.12.24, 12:20 • 12531 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаТехнології
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
ukrainaУкраїна

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