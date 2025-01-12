Резерв+: Військові документи будуть недоступні в ніч на 13 січня з 00:00 до 06:00
Київ • УНН
Через технічне обслуговування реєстру Оберіг електронні військові документи будуть тимчасово недоступні з опівночі до 6 ранку 13 січня. Міноборони рекомендує заздалегідь завантажити документи у PDF.
У ніч з 12 на 13 січня з опівночі до шостої ранку користувачі мобільного застосунку Резерв+ можуть зіткнутися із тимчасовою недоступністю електронних військових документів. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
Деталі
Згідно з інформацією від Міністерства оборони, дана проблема пов’язана із проведенням технічного обслуговування реєстру Оберіг.
Міністерство оборони України закликає громадян, яким знадобляться військово-облікові документи у цей період, заздалегідь завантажити їх у форматі PDF.
Втім, після завершення робіт електронні документи знову будуть доступні у звичному форматі через застосунок.
Технічний збій у "Резерв+": коли відновиться робота19.12.24, 12:20 • 12531 перегляд