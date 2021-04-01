Рейтинг доверия среди украинских политиков возглавляет Зеленский: кому доверяют меньше всего
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Рейтинг доверия к политикам в Украине возглавляет Президент Владимир Зеленский, меньше всего, среди предложенных вариантов, доверяют Виктору Медведчуку. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 26-28 марта, передает УНН.
Цитата
“Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, не доверяют — 51%”, — говорится в результатах опроса.
Детали
По данным социологов, Виталию Кличко доверяют 33%, не доверяют — 54%, Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют — 58%, Дмитрию Разумкову доверяют 31%, не доверяют — 36%, не знают — 29%. Юлии Тимошенко доверяют 29%, не доверяют — 69%. Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют — 75%. Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют — 58%, не знают его — 15%. Арсению Яценюку доверяют 22%, не доверяют — 74%. Арсену Авакову доверяют 22%, не доверяют — 68%. Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют — 51%, не слышали о таком — 27%. Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют — 74%, Не знают его — 9%.
Справка
Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
Что было раньше
По результатам опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 23-24 марта, президентский рейтинг в Украине возглавляет Владимир Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 24,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.