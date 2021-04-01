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Рейтинг довіри серед українських політиків очолює Зеленський: кому довіряють найменше

Київ • УНН

 • 16925 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Рейтинг довіри до політиків в Україні очолює Президент Володимир Зеленський, найменше, серед запропонованих варіантів, довіряють Віктору Медведчуку. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 26-28 березня, передає УНН.

Цитата

“Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 46% опитаних, не довіряють — 51%”, — йдеться в результатах опитування.

Деталі

За даними соціологів, Віталію Кличку довіряють 33%, не довіряють — 54%, Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють — 58%, Дмитру Разумкову довіряють 31%, не довіряють — 36%, не знають — 29%. Юлії Тимошенко довіряють 29%, не довіряють — 69%. Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють — 75%. Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють — 58%, не знають його — 15%. Арсенію Яценюку довіряють 22%, не довіряють — 74%. Арсену Авакову довіряють 22%, не довіряють — 68%. Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють — 51%, не чули про такого — 27%. Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють — 74%, не знають його — 9%.

Довідково

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing —телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Що було раніше

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-24 березня, президентський рейтинг в Україні очолює Володимир Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 24,7% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

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