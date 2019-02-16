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"Рейган был ястребом, а не голубем" - Данилюк отреагировал на креатив штаба Зеленского

Киев  •  УНН

 • 15330 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Лидер гражданского движения "Спільна справа" Александр Данилюк резко прокомментировал попытки сравнивать Владимира Зеленского с Рональдом Рейганом, передает УНН.

"Поскольку в нашем обществе созрел запрос на украинском Рейгана, стоит напомнить, что Рейган был ястребом, а не голубем, и его известным высказыванием было: "Лучший способ завершить Холодную войну - это выиграть ее". Цените высокое искусство и никогда не сдавайтесь", - заявил активист на своей странице в Facebook.

Аналогии между украинским комиком и сороковым президентом США, активно пытаются навязать технологи кандидата-актера - в частности, телеканал 1+1 анонсирует показ документального фильма о Рейгане, где главного героя будет озвучивать именно Зеленский.

Александр Данилюк, зарегистрирован кандидатом в Президенты Украины под № 22 считает, что одной из опасностей текущей избирательной кампании является то, что "клоуны, имитаторы и симулянты пытаются выдать себя за больших политических деятелей, не имея ни институциональных возможностей, ни опыта государственного управления".

Сам Данилюк откровенно признается, что он не рассчитывает выиграть президентскую гонку. По словам кандидата, его цель - противостоять попыткам российского реванша, потому, в условиях гибридной войны, вмешательство в выборы будет использоваться Россией очень активно. Военная разведка США фактически подтвердила опасения политика, заявив, что РФ ставит перед собой задачу получить в Украине лояльного к себе власть.

Данилюк, признается, что использует кандидатские возможности, чтобы "протрезвить" избирателей и объясняет, что под идеями "мира" и "компромисса", внешние силы навязывают обществу капитуляцию. А это, по мнению политика, будет означать, что "Россия будет нарезать Украины как колбасу".

Александр Данилюк, один из лидеров Революции Достоинства, экс-советник министра обороны и глава Центра оборонных реформ. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди и других учебных заведениях, занимающихся подготовкой специалистов по гибридной войне.

Украинские Национальные Новости

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