"Рейган був яструбом, а не голубом" - Данилюк відреагував на креатив штабу Зеленського

"Оскільки в нашому суспільстві визрів запит на українського Рейгана, варто нагадати, що Рейган був яструбом, а не голубом, і його найвідомішим висловом був: "Найкращий спосіб завершити Холодну війну - це виграти її". Цінуйте високе мистецтво і ніколи не здавайтесь" - заявив активіст на власній сторінці у Facebook.



Аналогії між українським коміком та 40-им президентом США, активно намагаються нав’язати технологи кандидата-актора – зокрема, телеканал 1+1 анонсує показ документального фільму про Рейгана, де головного героя буде озвучувати саме Зеленський.



Олександр Данилюк, зареєстрований кандидатом в Президенти України під № 22 вважає, що однією з небезпек поточної виборчої кампанії є те, що "клоуни, імітатори і симулянти намагаються видати себе за великих політичних діячів, не маючи ні інституційних спроможностей, ані досвіду державного управління".



Сам Данилюк відверто зізнається, що він не розраховує виграти президентські перегони. За словами кандидата, його мета - протистояти спробам російського реваншу, бо, в умовах гібридної війни, втручання у вибори буде використовуватись Росією дуже активно. Воєнна розвідка США фактично підтвердила побоювання політика, заявивши, що РФ ставить перед собою завдання отримати в Україні лояльну до себе владу.



Данилюк, зізнається, що використовує кандидатські можливості, щоб "протрезвити" виборців та пояснює, що під ідеями "миру" та "компромісу", зовнішні сили нав’язують суспільству капітуляцію. А це, на думку політика, означатиме, що "Росія буде нарізати Україну як ковбасу".



Олександр Данилюк, один з лідерів Революції Гідності, екс-радник міністра оборони та очільник Центру оборонних реформ. Спеціалізується на національній безпеці та протидії російській гібридній агресії. Читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді та інших навчальних закладах, що займаються підготовкою фахівців з гібридної війни.