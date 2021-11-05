Регистрировать место жительство можно будет через "Дію": Рада приняла закон

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“Уничтожаем штамп в паспорте и „бумажку“ к ID-карте. Мы упрощаем топ-услугу, формат которой давно отжил свое. Зарегистрировать место жительства можно будет в онлайне Сегодня ВРУ приняла законопроект в целом. Это фантастическая новость”, — сообщил министр,

Детали

Сообщается, что прямо в приложении или на портале “Дія” для регистрации онлайн необходимо указать адрес, по которому фактически проживает гражданин, и получить подтверждение от владельца жилья.

Федоров добавил, что оформить пенсию, документы или получить медицинскую помощь можно будет по месту жительства, а не по месту прописки. В то же время, место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь уведомлять государство, о месте проживания.

Сейчас услуга работает в 7 городах в экспериментальном формате и совсем скоро будет доступна во всех городах.

“Никаких долгих прогулок в ЦНАП — только подтверждение в онлайне. Мы полностью меняем философию прописки. Вместо трех учреждений, 30 дней ожидания и бумажек, — одно заявление, которое обработают в первые сутки”, — написал министр.

Добавим

В скором времени внутренне перемещенные лица (ВПЛ) через приложение “Дія” смогут подавать заявление на получение ежемесячного пособия, а именно для покрытия расходов на проживание, и на оплату жилищно-коммунальных услуг.