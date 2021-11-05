Реєструвати місце проживання можна буде через "Дію": Рада ухвалила закон

Цитата

“Знищуємо штамп в паспорті і „папірець“ до ID-карти. Ми спрощуємо топ-послугу, формат якої давно віджив своє. Зареєструвати місце проживання можна буде в онлайні сьогодні ВРУ прийняла законопроект в цілому. Це фантастична новина”, — повідомив міністр,

Деталі

Повідомляється, що прямо в додатку або на порталі “Дія” для реєстрації онлайн необхідно вказати адресу, за якою фактично проживає громадянин, і отримати підтвердження від власника житла.

Федоров додав, що оформити пенсію, документи або отримати медичну допомогу можна буде за місцем проживання, а не за місцем прописки. У той же час, місце реєстрації не буде давати людині право власності на житло, а лише повідомляти державу, про місце проживання.

Зараз послуга працює в 7 містах в експериментальному форматі і зовсім скоро буде доступна у всіх містах.

“Ніяких довгих прогулянок в ЦНАП — тільки підтвердження в онлайні. Ми повністю змінюємо філософію прописки. Замість трьох установ, 30 днів очікування і папірців, — одна заява, яку оброблять в першу добу”, — написав міністр.

Додамо

Незабаром внутрішньо переміщені особи (ВПО) через додаток “Дія” зможуть подавати заяву на отримання щомісячної допомоги, а саме для покриття витрат на проживання, та на оплату житлово-комунальних послуг.