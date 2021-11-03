Переселенці через “Дію” зможуть подавати заяву на отримання щомісячної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Внутрішньо переміщені особи (ВПО) через додаток “Дія” зможуть подавати заяву на отримання щомісячної допомоги, а саме для покриття витрат на проживання, та на оплату житлово-комунальних послуг. Відповідні зміни до Порядку надання щомісячної допомоги ВПО вніс Кабінет міністрів під час засідання 3 листопада, передає кореспондент УНН.
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Згідно з документом, внутрішньо переміщені особи зможуть в електронній формі за допомогою програмних засобів порталу "Дія" за декларативним принципом подати заяву про призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний термін у разі відсутності змін.
Постанова передбачає перевірку в режимі реального часу наявності особи, яка подає заяву в електронній формі, програмними засобами порталу "Дія", та членів її сім’ї.
Зокрема, перевірятимуть у єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб шляхом електронної інформаційної взаємодії з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики із зазначеною базою даних.
У пояснювальній записці до проекту наголошується, що зараз заяви з необхідними документами для призначення грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам приймаються уповноваженими органами районних держадміністрацій лише у разі їх надсилання поштою або в електронній формі.
Нагадаємо
У лютому цього року Рада підтримала законопроект про звільнення ВПО від неустойки за несплату кредитів.
Зокрема, нардепи пропонували заборонити нараховувати ВПО неустойку як забезпечення виконання зобов’язання та стягувати з них збитки, що фактично є визнанням з боку держави об’єктивних обставин, які призвели до неможливості цих осіб обслуговувати борги належним чином.