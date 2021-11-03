Переселенцы через "Дию" смогут подавать заявление на получение ежемесячного пособия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) через приложение “Дия” смогут подавать заявление на получение ежемесячного пособия, а именно для покрытия расходов на проживание, и на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующие изменения в порядок предоставления ежемесячной помощи ВПЛ внес Кабинет министров во время заседания 3 ноября, передает корреспондент УНН.
Детали
Согласно документу, внутренне перемещенные лица смогут в электронной форме с помощью программных средств портала "Дия" по декларативному принципу подать заявление о назначении денежной помощи на следующий шестимесячный срок в случае отсутствия изменений.
Постановление предусматривает проверку в режиме реального времени наличия лица, подающего заявление в электронной форме, программными средствами портала "Дия", и членов его семьи.
В частности, будут проверять в единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лиц путем электронного информационного взаимодействия с использованием информационных систем Минсоцполитики с указанной базой данных.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас заявления с необходимыми документами для назначения денежной помощи внутренне перемещенным лицам принимаются уполномоченными органами районных госадминистраций только в случае их отправки по почте или в электронной форме.
Напомним
В феврале этого года Рада поддержала законопроект об освобождении ВПЛ от неустойки за неуплату кредитов.
В частности, нардепы предлагали запретить начислять ВПЛ неустойку в качестве обеспечения исполнения обязательства и взыскивать с них убытки, что фактически является признанием со стороны государства объективных обстоятельств, которые привели к невозможности этих лиц обслуживать долги надлежащим образом.