Регистрация электронных кабинетов поступающих в вузы начнется 1 июля - МОН

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 60990 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 129594 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 113917 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 172620 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 220225 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 193279 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 234331 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 205582 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 469656 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 238586 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.7м/с
80%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 112034 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 41585 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 72115 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 45254 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 70174 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 239013 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 219502 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 305040 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 469672 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 565107 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 15436 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 172647 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 73580 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 70463 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 76166 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Регистрация электронных кабинетов поступающих в вузы начнется 1 июля - МОН

Киев • УНН

 • 17694 просмотра

Киев. 22 июня. УНН. Регистрация электронных кабинетов поступающих в вузы начнется 1 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Регистрация электронных кабинетов поступающих в вузы начнется 1 июля - МОН

На сайте МОН размещены инструкции по работе с электронным кабинетом, ознакомившись с которыми, поступающие узнают об особенностях создания и наполнения кабинета, выбор конкурсных предложений и подачу электронных заявлений.

Как и в прошлом году, абитуриенты должны самостоятельно рассчитать средний балл аттестата/свидетельства о среднем образовании. Он исчисляется по 12-балльной шкале с округлением до десятых долей.

Напомним, активная фаза вступительной кампании в высшие учебные заведения в этом году продлится весь июль. Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич во время заседания правительства.

"Активная фаза вступительной кампании продлится весь июль. 1 июля - старт регистрации электронного кабинета, 10 июля - старт приема заявлений и документов, с 1 по 10 июля - проведение творческих конкурсов, 16 июня в 18:00 официально закончится подачи заявлений для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов. До 22 июня в 18:00 - подачи заявлений поступающих только по сертификату ВНО", - сказала она.

По словам Гриневич, 26 июля состоится обнародования рейтингового списка поступающих, а до 31 июля абитуриенты должны будут принести свои документы в выбранные вузы. До 1 августа 12:00 продлится зачисления на бюджет.

Сроки вступления в магистратуру на специальности, где нет ЕГЭ, более гибкое, отметила министр.

"Мы устанавливаем только ограничения на старт приема документов для поступления - не позднее 10 июля, а завершается не ранее 23 июля", - добавила она.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,549.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,760.35