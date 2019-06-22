Регистрация электронных кабинетов поступающих в вузы начнется 1 июля - МОН
Киев • УНН
Киев. 22 июня. УНН. Регистрация электронных кабинетов поступающих в вузы начнется 1 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
На сайте МОН размещены инструкции по работе с электронным кабинетом, ознакомившись с которыми, поступающие узнают об особенностях создания и наполнения кабинета, выбор конкурсных предложений и подачу электронных заявлений.
Как и в прошлом году, абитуриенты должны самостоятельно рассчитать средний балл аттестата/свидетельства о среднем образовании. Он исчисляется по 12-балльной шкале с округлением до десятых долей.
Напомним, активная фаза вступительной кампании в высшие учебные заведения в этом году продлится весь июль. Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич во время заседания правительства.
"Активная фаза вступительной кампании продлится весь июль. 1 июля - старт регистрации электронного кабинета, 10 июля - старт приема заявлений и документов, с 1 по 10 июля - проведение творческих конкурсов, 16 июня в 18:00 официально закончится подачи заявлений для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов. До 22 июня в 18:00 - подачи заявлений поступающих только по сертификату ВНО", - сказала она.
По словам Гриневич, 26 июля состоится обнародования рейтингового списка поступающих, а до 31 июля абитуриенты должны будут принести свои документы в выбранные вузы. До 1 августа 12:00 продлится зачисления на бюджет.
Сроки вступления в магистратуру на специальности, где нет ЕГЭ, более гибкое, отметила министр.
"Мы устанавливаем только ограничения на старт приема документов для поступления - не позднее 10 июля, а завершается не ранее 23 июля", - добавила она.