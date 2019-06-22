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Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться 1 липня - МОН

Київ • УНН

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Київ. 22 червня. УНН. Реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів вищої освіти розпочнеться 1 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться 1 липня - МОН

На сайті МОН розміщено інструкції щодо роботи з електронним кабінетом, ознайомившись з якими, вступники дізнаються про особливості створення і наповнення кабінету, вибір конкурсних пропозицій та подачу електронних заяв.

Як і торік, абітурієнти мають самостійно розрахувати середній бал атестата/свідоцтва про повну загальну середню освіту. Він обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин.

Нагадаємо, активна фаза вступної кампанії до Вищих навчальних закладів цього року триватиме весь липень. Про це заявила міністр освіти Лілія Гриневич під час засідання уряду.

“Активна фаза вступної кампанії триватиме весь липень. 1 липня — старт реєстрації електронного кабінету, 10 липня — старт прийому заяв та документів, з 1 по 10 липня — проведення творчих конкурсів , 16 червня о 18:00 офіційно закінчиться подання заяв для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів. Аж 22 червня о 18:00 - подання заяв тих, хто вступає лише за сертифікатом ЗНО”, — сказала вона.

За словами Гриневич, 26 липня відбудеться оприлюднення рейтингового списку вступників, а до 31 липня вступники муситимуть принести свої документи у обрані виші. До 1 серпня 12:00 триватиме зарахування на бюджет.

Терміни вступу на магістратуру на спеціальності, де нема ЗНО, більш гнучке, зазначила міністр.

“Ми встановлюєм лише обмеження на старт прийому документів для вступу — не пізніше 10 липня, а завершується не раніше 23 липня”, — додала вона.

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