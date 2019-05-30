Регистрация для прохождения вступительных экзаменов в магистратуру завершится 3 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Регистрация для прохождения вступительных экзаменов в магистратуру завершится 3 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.
Отмечается, что регистрацию осуществляет приемная комиссия одного из высших учебных заведений, в котором поступающий желает участвовать в конкурсном отборе.
По данным УЦОКО, по состоянию на 30 мая 2019 года для участия в едином вступительном экзамене (ЕВЭ) по иностранным языкам зарегистрировано 54647 человек, в едином вступительном профессиональном испытании (ЕПВИ) - 13 544 человека.
Во время регистрации абитуриент должен указать название населенного пункта, в котором он желает проходить ЕПВИ и/или ЕВЭ.
Пункты тестирования будут создаваться в областных центрах (кроме городов Донецк и Луганск), городе Киев, городах Славянск, Мариуполь Донецкой области и Северодонецк Луганской области.
Сообщается, что основная сессия ЕВЭ состоится 2 июля, ЕПВИ - 4 июля.
Напомним, в 2019 году впервые предусмотрено проведение третьей сессии ЕВЭ для поступающих в магистратуру, которые сдают экзамены по иностранному языку.