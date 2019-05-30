Реєстрація для проходження вступних іспитів у магістратуру завершиться 3 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Реєстрація для проходження вступних іспитів у магістратуру завершиться 3 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти.
Зазначається, що реєстрацію здійснює приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі.
За даними УЦОЯО, станом на 30 травня 2019 року для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) з іноземних мов зареєстровано 54 647 осіб, в єдиному вступному фаховому випробуванні (ЄФВВ) – 13 544 особи.
Під час реєстрації вступник має вказати назву населеного пункту, у якому він бажає проходити ЄФВВ та/або ЄВІ.
Пункти тестування створюватимуться в обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ, Маріуполь Донецької області та Сєвєродонецьк Луганської області.
Повідомляється, що основна сесія ЄВІ відбудеться 2 липня, ЄФВВ – 4 липня.
Нагадаємо, у 2019 році вперше передбачено проведення третьої сесії ЄВІ для вступників на магістратуру, які складають іспити з іноземної мови.