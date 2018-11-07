Рейдерство харьковских земель произошло при содействии местного судьи - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Судья Хозяйственного суда Харьковской области Алексей Присяжнюк способствовал незаконному захвату харьковских земель путем вынесения соответствующего постановления. Об этом говорится в расследовании журналистов "Информ бюро", передает УНН.
Речь, в частности, о решении Присяжнюка, которое без всяких на то правовых оснований дало возможность ООО "Фермер Агро" скосить урожай подсолнечника на полях СП "Добрий господар", сообщили журналисты.
"Служитель Фемиды предоставил право ООО "Фермер Агро" и ООО "Щедрі лани Слобожанщини"собрать спорный урожай подсолнечника и кукурузы, который де-юре находился в собственности ООО СП "Добрий господар", под личной ответственностью его директора Анны Каминской. Это подтверждается соответствующим постановлением государственного исполнителя и сведениями, содержащимися в государственном реестре отягощений движимого имущества. То есть, урожай, который на основе постановления судьи захватили представители ООО "Фермер Агро" в момент происшествия был описан и арестован. Его ответственным хранителем была назначена Анна Каминская", - говорится в расследовании.
Кроме того, журналисты утверждают, что "рейдерское" постановление судьи Присяжнюка запретило ООО СП "Добрий господар" обрабатывать арендованные предприятием земельные участки. Зато, документ разрешил ООО "Фермер Агро" осуществить захват земли и незаконно засеять ее озимой пшеницей без разрешений арендаторов, говорится в журналистском расследовании.
Отметим, что ООО "Фермер Агро" принадлежит харьковскому бизнесмену Андрею Оборе.
Напомним, накануне фермеры Харьковской области призвали Светличную спасти их от рейдерства паев и урожая.