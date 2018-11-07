Рейдерство харківських земель відбулося за сприяння місцевого судді - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Суддя Господарського суду Харківської області Олексій Присяжнюк сприяв незаконному захопленню харківських земель шляхом винесення відповідної ухвали. Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Інформ бюро", передає УНН.
Мова, зокрема, про ухвалу Присяжнюка, яка без жодних на те правових підстав дозволила ТОВ “Фермер Агро” скосити врожай соняшника на полях СП "Добрий господар", повідомили журналісти.
"Служитель Феміди надав право ТОВ "Фермер Агро" та ТОВ "Щедрі лани Слобожанщини" зібрати спірний врожай соняшнику та кукурудзи, який де-юре знаходився у власності ТОВ СП "Добрий господар", під особистою відповідальністю його директорки Анни Камінської. Це підтверджується відповідною постановою державного виконавця і відомостями, які містяться у державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Тобто, врожай, який на основі ухвали судді захопили представники ТОВ "Фермер Агро" на момент події був описаний та заарештований. Його відповідальним зберігачем було призначено Анну Камінську", - йдеться у розслідуванні.
Крім того, журналісти стверджують, що "рейдерська" ухвала судді Присяжнюка заборонила ТОВ СП "Добрий господар" обробляти орендовані підприємством земельні ділянки. Натомість, документ дозволив ТОВ "Фермер Агро" здійснити захоплення землі та незаконно засіяти її озимою пшеницею без дозволів орендарів, йдеться у журналістському розслідуванні.
Зауважимо, що ТОВ "Фермер Агро" належить харківському бізнесмену Андрію Оборі.
Нагадаємо, напередодні фермери Харківщини закликали Світличну врятувати їх від рейдерства паїв та врожаю.