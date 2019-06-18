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Револьвер Ван Гога выставят на торги

Киев • УНН

 • 8750 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В среду парижский аукционный дом Drouot выставит на торги револьвер Ван Гога. По предварительным оценкам, стоимость знаменитой находки колеблется от 40 до 60 тысяч евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews. 

Револьвер Ван Гога выставят на торги

Револьвер системы Лефоше был найден французским фермером в 1965 году в поле возле города Овер-сюр-Уаз, где художника обнаружили истекающим кровью 27 июля 1890 года. В 2016 это огнестрельное оружие было выставлено в музее Ван Гога в Амстердаме.

Несмотря на то, что подлинность револьвера не доказана, в её пользу говорят многие аргументы.

"Во-первых, само место, где оружие было обнаружено, во-вторых, 7-миллиметровый калибр, который соответствует пуле, обнаруженной в теле Ван Гога, а также положение спускового механизма указывают на то, что вначале вылетела пуля, а затем револьвер упал на землю", - говорит Грегуар Вейрес, аукционист.

Тем не менее, загадкой остаётся, кто именно нажал на курок в тот роковой день. По официальной версии, это сделал сам Ван Гог, решившийся на самоубийство в июле 1890 года.

Однако восемь лет назад американские учёные выдвинули версию, что художника могли случайно застрелить дети, игравшие с его оружием.

Наследие Ван Гога, ушедшего из жизни в 37 лет, включает более 2 тыс. полотен, большинство из них были написаны в 1880-х годах. Сегодня Ван Гог признан одним из величайших художников всех времен. Его картины можно встретить почти во всех самых престижных музеях мира, а их стоимость оценивается в миллионы долларов. Так его работа "Женщины в дюнах за починкой сетей" была продана в июне на аукционе в Париже за более чем 7 млн евро.

Как сообщал УНН, похищенные 17 лет назад картины Ван Гога снова выставят в Амстердаме

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