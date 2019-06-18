Револьвер Ван Гога виставлять на торги
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У середу паризький аукціонний будинок Drouot виставить на торги револьвер Ван Гога. За попередніми оцінками, вартість знаменитої знахідки коливається від 40 до 60 тисяч євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Револьвер системи Лефоше був знайдений французьким фермером в 1965 році в полі біля міста Овер-сюр-Уаз, де художника виявили спливаючим кров'ю 27 липня 1890 року. З 2016 року ця вогнепальна зброя була виставлена в музеї Ван Гога в Амстердамі.
Незважаючи на те, що справжність револьвера не доведена, в її користь говорять багато аргументів.
"По-перше, саме місце, де зброя була виявлена, по-друге, 7-міліметровий калібр, який відповідає кулі, виявленої в тілі Ван Гога, а також положення спускового механізму вказують на те, що спочатку вилетіла куля, а потім револьвер впав на землю", - говорить Грегуар Вейрес, аукціоніст.
Проте, загадкою залишається, хто саме натиснув на курок в той фатальний день. За офіційною версією, це зробив сам Ван Гог, що зважився на самогубство в липні 1890 року.
Однак вісім років тому американські вчені висунули версію, що художника могли випадково застрелити діти, які грали з його зброєю.
Спадщина Ван Гога, який пішов з життя в 37 років, включає більше 2 тис. полотен, більшість з них були написані в 1880-х роках. Сьогодні Ван Гог визнаний одним з найбільших художників всіх часів. Його картини можна зустріти майже в усіх найпрестижніших музеях світу, а їх вартість оцінюється в мільйони доларів. Так його робота "Жінки в дюнах за лагодженням мереж" була продана в червні на аукціоні в Парижі за більш ніж 7 млн євро.
Як повідомляв УНН, викрадені 17 років тому картини Ван Гога знову виставлять в Амстердамі .