Рева: снижение ЕСВ не способствовало масштабной детенизации зарплат
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министр социальной политики Андрей Рева признал несостоявшейся масштабную детенизацию заработных плат после снижения ставки единого социального взноса до 22%. Об этом он сегодня сказал журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.
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"Однако, что мы сегодня имеем по факту. Рост заработных плат в различных секторах экономики показал, что детенизации масштабной, на которую рассчитывали при снижении ставки ЕСВ, не произошло", - подчеркнул министр.
Поэтому, по его мнению, предложенный Минсоцполитики законпроект об увеличении с 1 января 2019 года максимальной величины базы начисления ЕСВ с 55 тыс. 845,5 грн до 104 тыс. 325 грн или 25 минимальных зарплат, позволит несколько улучшить ситуацию.