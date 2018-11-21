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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101482 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107274 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 143116 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139705 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133985 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127185 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141583 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145381 просмотра

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Рева: снижение ЕСВ не способствовало масштабной детенизации зарплат

Рева: снижение ЕСВ не способствовало масштабной детенизации зарплат

Киев  •  УНН

 • 10559 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министр социальной политики Андрей Рева признал несостоявшейся масштабную детенизацию заработных плат после снижения ставки единого социального взноса до 22%. Об этом он сегодня сказал журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

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"Однако, что мы сегодня имеем по факту. Рост заработных плат в различных секторах экономики показал, что детенизации масштабной, на которую рассчитывали при снижении ставки ЕСВ, не произошло", - подчеркнул министр.

Поэтому, по его мнению, предложенный Минсоцполитики законпроект об увеличении с 1 января 2019 года максимальной величины базы начисления ЕСВ с 55 тыс. 845,5 грн до 104 тыс. 325 грн или 25 минимальных зарплат, позволит несколько улучшить ситуацию.

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