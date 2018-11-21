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Рева: зниження ЄСВ не сприяло масштабній детінізації зарплат

Рева: зниження ЄСВ не сприяло масштабній детінізації зарплат

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністр соціальної політики Андрій Рева визнав, що не відбулося масштабної детінізації заробітних плат після зниження ставки єдиного соціального внеску до 22%. Про це він сьогодні сказав журналістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.

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"Однак, що ми на сьогодні маємо по факту. Зростання заробітних плат в різних секторах економіки показало, що детінізації масштабної, на яку розраховували при зниженні ставки ЄСВ, не відбулося", - наголосив міністр.

Тому, на його думку, запропонований Мінсоцполітики законпроект про збільшення з 1 січня 2019 року максимальної величини бази нарахування ЄСВ з 55 тис. 845,5 грн до 104 тис. 325 грн або 25 мінімальних зарплат, дозволить дещо покращити ситуацію.

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