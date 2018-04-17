Рева рассказал, когда примут решение о повышении минималки

"Я считаю, как министр, что мы должны поднять минимальную заработную плату до той суммы, что заложена в Государственном бюджете на 2018 год. Основания для повышения минимальной заработной платы является, потому что реальный прожиточный минимум вырос. Сейчас он составляет около 4200 грн", - сказал Рева.

Как уточнил он, после получения данных по первому кварталу 2018 года, которые появятся после 20 апреля, будет проведен анализ и принято соответствующее решение повышать минимальную заработную плату.

По словам Ревы, повышение минимальной зарплаты - давление на теневую экономику, которое позволит увеличить поступления в государственный бюджет и Пенсионный фонд.

Как сообщал УНН, вопрос повышения минимальной заработной платы до 4200 гривен сейчас обсуждается в Кабинете министров.