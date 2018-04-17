Рева розповів, коли ухвалять рішення про підвищення мінімалки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Мінімальна зарплата українців має зрости. Про це після прес-конференції щодо покращення якості пенсійного обслуговування громадян Пенсійним фондом сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
“Я вважаю, як міністр, що ми повинні підняти мінімальну заробітну плату до тієї суми, що закладено у Державному бюджеті на 2018 рік. Підстави для підвищення мінімальної заробітної плати є, тому що реальний прожитковий мінімум зріс. Зараз він становить близько 4200 грн”, — сказав Рева.
Як уточнив він, після отримання даних щодо першого кварталу 2018 року, які з’являться після 20 квітня, буде проведено аналіз, і ухвалено відповідне рішення підвищувати мінімальну заробітну плату.
За словами Реви, підняття мінімальної зарплати — тиск на тіньову економіку, який дозволить збільшити надходження до державного бюджету та Пенсійного фонду.
Як повідомляв УНН, питання підвищення мінімальної заробітної плати до 4200 гривень зараз обговорюється у Кабінеті міністрів.