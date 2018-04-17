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Рева: резервы и основания для повышения минимальной зарплаты есть уже сегодня

Киев  •  УНН

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Киив. 17 апреля. УНН. Резервы и основания для повышения минимальной заробитнои платы в Украини есть уже сегодня. Об этом в эфире программы “Свобода слова” сказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает УНН.

“Я считаю, что резервы для повышения минимальной заработной платы и основания есть уже сегодня. Я считаю, что это будет политическое решение. Если оно будет принято, оно будет принято Кабинетом Министров, воплощенное в соответствующий законопроект изменений в государственный бюджет и представлено в Верховную Раду. Если такое решение будет принято? Я так понимаю, по результатам анализа экономической ситуации Кабинетом Министров Украины для того, чтобы потом рассматривать в Верховной Раде”, — сказал министр.

Напомним, пенсионный возраст украинцев не будет повышаться по крайней мере 10 лет.

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