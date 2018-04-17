Рева: резерви та підстави для підвищення мінімальноі зарплати є вже сьогодні
Київ • УНН
КИІВ. 17 квітня. УНН. Резерви та підстави для підвищення мінімальноі заробітноі плати в Украіні є вже сьогодні. Про це в ефірі програми "Свобода слова" сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє УНН.
“Я вважаю, що резерви для підвищення мінімальної заробітної плати і підстави є вже сьогодні. Я вважаю, що це буде політичне рішення. Якщо воно буде прийняте, воно буде ухвалене Кабінетом Міністрів, втілене у відповідний законопроект змін до державного бюджету і подане у Верховну Раду. Коли таке рішення буде ухвалене? Я так розумію, за результатами аналізу економічної ситуації Кабінетом Міністрів України для того, щоб потім розглядати у Верховній Раді”, — сказав міністр.
Нагадаємо, пенсійний вік українців не підвищуватиметься принаймні 10 років.