Reuters: Трамп в начале марта проведет встречу в Белом доме с Нетаньяху

“У президента прекрасные отношения с премьер-министром, и он с нетерпением ждет встречи с ним”, — приводит агентство слова источника в Белом доме.

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Следует отметить, что в конце января Трамп и Нетаньяху провели переговоры на полях Всемирного экономического форума в Давосе, которые израильский премьер охарактеризовал как “прекрасные”. Глава правительства Израиля отметил, что это была их с хозяином Белого дома “первая встреча с момента исторического решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перевести американское посольство в Иерусалим, а теперь даже ускорить процесс перевода”.

Напомним, соратники действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из правительства, коалиции и правящей партии выступили в его защиту после того, как полиция озвучила намерение предъявить ему обвинения в коррупции по итогам расследования двух уголовных дел.