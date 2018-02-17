Reuters: Трамп на початку березня проведе зустріч у Білому домі з Нетаньягу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Діючий президент США Дональд Трамп 5 березня прийме в Білому домі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
“У президента прекрасні відносини з прем’єр-міністром, і він з нетерпінням чекає зустрічі з ним”, — наводить агентство слова джерела в Білому домі.
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Слід зазначити, що в кінці січня Трамп і Нетаньягу провели переговори на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, які ізраїльський прем’єр охарактеризував як “прекрасні”. Глава уряду Ізраїлю зазначив, що це була їх з господарем Білого дому “перша зустріч з моменту історичного рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перевести американське посольство в Єрусалим, а тепер навіть прискорити процес перекладу”.
Нагадаємо, соратники діючого прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з уряду, коаліції і правлячої партії виступили на його захист після того, як поліція озвучила намір пред'явити йому звинувачення в корупції за підсумками розслідування двох кримінальних справ.