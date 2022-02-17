Reuters: санкции США против российских банков - самое мощное оружие Запада

ukru
15 марта, 19:03 • 92967 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 125723 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114952 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109250 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100231 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95907 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83774 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 117604 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124572 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126868 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 62359 просмотра
Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

15 марта, 18:40 • 41524 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 52708 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 117311 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 33637 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 117604 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 117992 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 256575 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286077 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 222553 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102801 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124572 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109779 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127162 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129301 просмотра
Актуальное
Reuters: санкции США против российских банков - самое мощное оружие Запада

Reuters: санкции США против российских банков - самое мощное оружие Запада

Киев • УНН

 • 16152 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Для стран-членов НАТО самой мощной мерой против России в случае ее вторжения в Украину были бы санкции США, "отрезающие" российские государственные банки от доллара. Об этом говорят российские банкиры и бывшие высокопоставленные чиновники США, на которых ссылается Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам официальных лиц США и Европы, Вашингтон и его союзники завершают разработку обширного пакета санкций на случай, если Россия начнет вторжение.

Пакет санкций расширит запрет на экспорт технологий, включая любые товары, изготовленные с использованием американских компонентов или программного обеспечения, а также предложит санкции против конкретных российских миллиардеров. Однако эксперты считают, что агрессивные действия против российских государственных банков более, чем любая другая мера, нанесут тяжелый удар по экономике РФ.

“Банковские санкции — это наиболее эффективная мера, которую США могут применить в краткосрочной перспективе”, — сказал бывший старший советник директора Управления по контролю за иностранными активами в Министерстве финансов США Брайан О’Тул.

Предлагаемые санкции против российских банков запретят им совершать какие-либо операции в долларах США, фактически заморозив любые долларовые активы или обязательства, имеющиеся у банков внутри страны и за рубежом.

Министр финансов России Антон Силуанов в среду заявил, что санкции против российских банков будут “неприятными” и приведут к всплеску волатильности, но заявил, что государство позаботится о том, чтобы все депозиты в банках и все операции, в том числе в иностранной валюте, были обеспечены. По его словам, валютные резервы России, которые сейчас составляют 635 миллиардов долларов, помогут защититься от потенциального удара.

Отвечая на вопрос о возможных санкциях в отношении российских государственных банков, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил агентству, что Россия “готовится к непредсказуемым действиям” со стороны США, “застраховываясь от любых рисков”.

Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста Института международных финансов в Вашингтоне, заявила, что хотя у России достаточно резервов, потенциальные меры “могут вызвать изъятие депозитов".

“Это определенно окажет сильное влияние на национальную финансовую систему. Это повысит риск финансовой нестабильности, включая расширение спредов и распродажу рубля”, — сказала она.

Отмечается, что акции банковского гиганта Сбербанка и его более мелкого конкурента ВТБ упали на прошлой неделе в связи с перспективой санкций, хотя восстановили некоторые потери после того, как Россия во вторник заявила, что некоторые войска, дислоцированные вблизи границы с Украиной, были возвращение в пункты дислокации после завершения учений.

Сбербанк держит почти половину из 21 триллиона рублей российских депозитов, и вместе с государственными кредиторами ВТБ, Газпромбанком и Россельхозбанком на его долю приходится почти 60% банковских активов страны.

Характер санкций Запада, как отмечается, вероятно, будет зависеть от масштабов российского вторжения.

Например, если российское вторжение ограничится вторжением в оккупированный Донбасс, то Соединенные Штаты могут в целях дальнейшего сдерживания вводить санкции против российских государственных банков в несколько этапов, при этом Сбербанк может остаться последним, говорит бывший координатор Госдепартамента по санкционной политике в администрации Обамы Дэниел Фрид.

Но “если Кремль сыграет по-крупному, то и мы можем, и в любом случае мы можем играть жестко”, — сказал Фрид.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти “в любое время”. В СМИ со ссылкой на американскую разведку даже называли “дату вторжения”, Зеленский этот день — 16 февраля — объявил указом Днем единения.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения. 15 и 16 февраля РФ объявила об отводе войск, однако Запад сказал, что пока проверяет эту информацию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы