Reuters: санкції США проти російських банків - найпотужніша зброя Заходу

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За словами офіційних осіб США та Європи, Вашингтон та його союзники завершують розробку великого пакету санкцій на випадок, якщо Росія розпочне вторгнення.

Пакет санкцій розширить заборону експорту технологій, включаючи будь-які товари, виготовлені за допомогою американських компонентів чи програмного забезпечення, і навіть запропонує санкції проти конкретних російських мільярдерів. Проте експерти вважають, що агресивні дії проти російських державних банків більш ніж будь-який інший захід завдадуть важкого удару по економіці РФ.

“Банківські санкції — це найбільш ефективний захід, який США можуть застосувати в короткостроковій перспективі”, — сказав колишній старший радник директора Управління з контролю за іноземними активами в Міністерстві фінансів США Браян О’Тул.

Пропоновані санкції проти російських банків заборонять їм здійснювати будь-які операції в доларах США, фактично заморозивши будь-які доларові активи або зобов’язання, що є у банків усередині країни та за кордоном.

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов у середу заявив, що санкції проти російських банків будуть “неприємними” і призведуть до сплеску волатильності, але заявив, що держава подбає про те, щоб усі депозити в банках та всі операції, у тому числі в іноземній валюті, були забезпечені. За його словами, валютні резерви Росії, які зараз становлять 635 мільярдів доларів, допоможуть захиститися від потенційного удару.

Відповідаючи на запитання про можливі санкції щодо російських державних банків, офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив агентству, що Росія “готується до непередбачуваних дій” із боку США, “застрахуючись від будь-яких ризиків”.

Еліна Рибакова, заступник головного економіста Інституту міжнародних фінансів у Вашингтоні, заявила, що хоча Росія має достатньо резервів, потенційні заходи “можуть викликати вилучення депозитів".

“Це напевне вплине на національну фінансову систему. Це підвищить ризик фінансової нестабільності, включаючи розширення спредів та розпродаж рубля”, — сказала вона.

Зазначається, що акції банківського гіганта Сбєрбанку та його дрібнішого конкурента ВТБ впали минулого тижня у зв’язку з перспективою санкцій, хоча і дещо відновилися, після того, як Росія у вівторок заявила, що деякі війська, дислоковані поблизу кордону з Україною, були повернені до пунктів дислокації після завершення навчань.

Сбєрбанк тримає майже половину з 21 трильйона рублів російських депозитів, і разом із державними кредиторами ВТБ, Газпромбанком та Россільгоспбанком на його частку припадає майже 60% банківських активів країни.

Характер санкцій Заходу, як зазначається, мабуть, залежатиме від масштабів російського вторгнення.

Наприклад, якщо російське вторгнення обмежиться вторгненням до окупованого Донбасу, то Сполучені Штати можуть з метою подальшого стримування вводити санкції проти російських державних банків у кілька етапів, при цьому Сбєрбанк може залишитися останнім, каже колишній координатор Держдепартаменту США з санкційної політики в адміністрації Обами Деніел Фрід.

Але “якщо Кремль зіграє по-крупному, то й ми можемо, і у будь-якому разі ми можемо грати жорстко”, — сказав Фрід.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Занепокоєння посилилося, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. У ЗМІ із посиланням на американську розвідку навіть називали “дату вторгнення”, Зеленський цей день — 16 лютого — оголосив указом Днем єднання.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення. 15 і 16 лютого РФ оголосила про відведення військ, проте Захід сказав, що поки що перевіряє цю інформацію.