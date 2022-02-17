Reuters: санкції США проти російських банків - найпотужніша зброя Заходу

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 55136 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 91192 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 100541 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 128401 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 135439 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 116712 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 134561 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167854 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179509 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215654 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 210942 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 285690 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 76324 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 53483 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 72629 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 285690 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 210942 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 305197 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 423547 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 674623 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 20919 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 72629 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 102980 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 140172 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 164800 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Reuters: санкції США проти російських банків - найпотужніша зброя Заходу

Reuters: санкції США проти російських банків - найпотужніша зброя Заходу

Київ • УНН

 • 16154 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Для країн-членів НАТО найпотужнішим заходом проти Росії у разі її вторгнення в Україну були б санкції США, які “відрізають” російські державні банки від долара. Про це говорять російські банкіри та колишні високопосадовці США, на яких посилається Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами офіційних осіб США та Європи, Вашингтон та його союзники завершують розробку великого пакету санкцій на випадок, якщо Росія розпочне вторгнення.

Пакет санкцій розширить заборону експорту технологій, включаючи будь-які товари, виготовлені за допомогою американських компонентів чи програмного забезпечення, і навіть запропонує санкції проти конкретних російських мільярдерів. Проте експерти вважають, що агресивні дії проти російських державних банків більш ніж будь-який інший захід завдадуть важкого удару по економіці РФ.

“Банківські санкції — це найбільш ефективний захід, який США можуть застосувати в короткостроковій перспективі”, — сказав колишній старший радник директора Управління з контролю за іноземними активами в Міністерстві фінансів США Браян О’Тул.

Пропоновані санкції проти російських банків заборонять їм здійснювати будь-які операції в доларах США, фактично заморозивши будь-які доларові активи або зобов’язання, що є у банків усередині країни та за кордоном.

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов у середу заявив, що санкції проти російських банків будуть “неприємними” і призведуть до сплеску волатильності, але заявив, що держава подбає про те, щоб усі депозити в банках та всі операції, у тому числі в іноземній валюті, були забезпечені. За його словами, валютні резерви Росії, які зараз становлять 635 мільярдів доларів, допоможуть захиститися від потенційного удару.

Відповідаючи на запитання про можливі санкції щодо російських державних банків, офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив агентству, що Росія “готується до непередбачуваних дій” із боку США, “застрахуючись від будь-яких ризиків”.

Еліна Рибакова, заступник головного економіста Інституту міжнародних фінансів у Вашингтоні, заявила, що хоча Росія має достатньо резервів, потенційні заходи “можуть викликати вилучення депозитів".

“Це напевне вплине на національну фінансову систему. Це підвищить ризик фінансової нестабільності, включаючи розширення спредів та розпродаж рубля”, — сказала вона.

Зазначається, що акції банківського гіганта Сбєрбанку та його дрібнішого конкурента ВТБ впали минулого тижня у зв’язку з перспективою санкцій, хоча і дещо відновилися, після того, як Росія у вівторок заявила, що деякі війська, дислоковані поблизу кордону з Україною, були повернені до пунктів дислокації після завершення навчань.

Сбєрбанк тримає майже половину з 21 трильйона рублів російських депозитів, і разом із державними кредиторами ВТБ, Газпромбанком та Россільгоспбанком на його частку припадає майже 60% банківських активів країни.

Характер санкцій Заходу, як зазначається, мабуть, залежатиме від масштабів російського вторгнення.

Наприклад, якщо російське вторгнення обмежиться вторгненням до окупованого Донбасу, то Сполучені Штати можуть з метою подальшого стримування вводити санкції проти російських державних банків у кілька етапів, при цьому Сбєрбанк може залишитися останнім, каже колишній координатор Держдепартаменту США з санкційної політики в адміністрації Обами Деніел Фрід.

Але “якщо Кремль зіграє по-крупному, то й ми можемо, і у будь-якому разі ми можемо грати жорстко”, — сказав Фрід.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Занепокоєння посилилося, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. У ЗМІ із посиланням на американську розвідку навіть називали “дату вторгнення”, Зеленський цей день — 16 лютого — оголосив указом Днем єднання.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення. 15 і 16 лютого РФ оголосила про відведення військ, проте Захід сказав, що поки що перевіряє цю інформацію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70