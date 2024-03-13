Reuters: россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок, около 5580 единиц

рф, которая унаследовала ядерное оружие советского союза, имеет самый большой в мире запас ядерных боеголовок. По данным Федерации американских ученых (FAS), речь идет о 5580 таких боеголовок, сообщает Reuters. пишет УНН.

Детали

Отмечается, что среди 5580 ядерных боеголовок 1200 выведены из эксплуатации, но в основном неповреждены. А еще 4380 сохраняются для использования стратегическими ракетами большой дальности и тактическими ядерными силами меньшей дальности.

Из накопленных боеголовок стратегически развернуто 1710: около 870 на баллистических ракетах наземного базирования, около 640 на подводных лодках и, возможно, 200 на базах тяжелой бомбардировочной авиации.

Такие цифры означают, что москва могла бы уничтожить мир много раз. Во время холодной войны советский союз имел пиковое количество ядерных боеголовок - около 40 000, в то время, как США - около 30 000, - отмечает агентство.

В каких случаях россия может применить ядерное оружие

Согласно ядерной доктрине россии, опубликованной в 2020 году, она может применить ядерное оружие: в ответ на нападение на страну с применением ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения; в случае применения обычного оружия против россии, "когда само существование государства будет поставлено под угрозу".

Хотя ядерные заявления и угрожающая риторика россии вызывают большое беспокойство, российский ядерный арсенал и операции мало изменились со времени наших оценок 2023 года, кроме текущей модернизации, - отметила Федерация американских ученых (ФАС).

россия может планировать новые ядерные испытания

Издание приводит заявление Путина, что россия рассмотрит возможность испытания ядерного оружия, если это сделают США. В прошлом году он подписал закон об отзыве россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Хотя постсоветская россия не проводила ядерных испытаний.

После распада советского союза в 1991 году лишь несколько стран испытывали ядерное оружие: в последний раз США проводили испытания в 1992 году, Китай и Франция в 1996 году, Индия и Пакистан в 1998 году, Северная Корея в 2017 году. советский союз в последний раз испытал в 1990 году.

Кто в рф принимает решение о применении

путин является окончательным лицом, которое принимает решение о применении ядерного оружия. Так называемый "ядерный чемодан" всегда находится при нем. Также считается, что такие "чемоданы" имеют министр обороны россии сергей шойгу и глава Генерального штаба валерий герасимов.

По сути, чемодан является средством связи, которое связывает президента с высшим военным руководством, а затем с ракетными войсками через сверхсекретную электронную командно-контрольную сеть "Казбек", - объясняет издание.

Напомним

13 марта путин заявил, что россия "готова" применить ядерное оружие с военно-технической точки зрения, если ее государственности будет угрожать опасность, но утверждает, что нет необходимости использовать его в Украине, и что сценарий ядерной войны не стоит на повестке дня.