Reuters: президент Зимбабве возложил на оппозицию ответственность за гибель людей в беспорядках

“Мы возлагаем ответственность на оппозиционный альянс „Движение за демократические перемены“ (ДДП) и все его руководство за это нарушение мира в стране, целью которого было помешать избирательному процессу”, — заявил Мнангагва по национальному телевидению. Президент потребовал от оппозиции увести своих сторонников с городских улиц, где они проводят протестные манифестации.

Президентские и парламентские выборы в Зимбабве прошли в понедельник без серьезных инцидентов и нарушений. Это восьмые выборы с момента получения независимости страны от Великобритании в 1980 году и первые с тех пор, как в ноябре 2017 года от власти был отстранен 93-летний Роберт Мугабе, занимавший пост главы государства в течение 30 лет. Официальные результаты должны быть оглашены в субботу, 4 августа.

Как сообщал УНН, в столице Зимбабве начались массовые беспорядки, есть погибшие.